Il retroscena: Kessie-Juventus, i dialoghi ci sono ancora. Ma anche una deadline

19/08/2026 | 23:55:06

Franck Kessie e la Juve: torniamo su quanto vi abbiamo raccontato in più occasioni. La situazione non è cambiata, se non che negli ultimi giorni il centrocampista ivoriano ha ricevuto un’offerta faraonica dell’Al Ittihad. Ma non ha ancora firmato, può darsi che lo faccia entro pochi giorni, intanto ha preso tempo esattamente come ha fatto con un altro club pronto a coprirlo di soldi (ricordiamo che è un parametro zero). Tutto questo perché la Juve alle prese con gli esuberi e magari con una risoluzione (Arthur) a centrocampo gli ha chiesto di aspettare. Kessie lo farà perché alla Juve ci andrebbe di corsa: i contatti con Massara sono fitti, ma c’è una deadline e non trascorrerà molto tempo. In ogni caso l’offerta andrebbe portata a 5 milioni rispetto a una richiesta di 6 più bonus. Attesa, ancora per poco.

Foto: Instagram Kessie