Il retroscena: Kean, il Como per ora non si riscalda. E su Pellegrino…

29/07/2026 | 23:25:46

Moise Kean è stato proposto al Como, ma per il momento il club lariano non si riscalda. Sono state fatte tante valutazioni anche sulla tenuta fisica dell’attaccante classe 2000. Vale quanto vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, prevalgono le riflessioni e non il desiderio – almeno in queste ore – di uscire allo scoperto. Nel frattempo la Fiorentina sta pensando se prendere un altro attaccante a prescindere, ormai un mese e mezzo fa vi avevamo svelato un incontro a Milano con il Parma per parlare sia di Pellegrino che di Piccoli. Pellegrino resta un nome nella lista Juve che, però, in giornata ha preso due attaccanti e in queste ore ha altre priorità.

Foto: X Lega Serie A