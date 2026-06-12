Il retroscena: Juve, nomi e fantasie in caso di cessione di Cambiaso

12/06/2026 | 23:45:30

La permanenza di Andrea Cambiaso non è scontata, anzi. In caso di una proposta ritenuta congrua, il terzino potrebbe cambiare aria, a quel punto la Juventus si dovrebbe dedicare a un sostituto. Cambiaso potrebbe entrare in uno scambio con Frattesi, a maggior ragione se l’Inter non dovesse rilanciare per Palestra. Sono stati fatti una dozzina di nomi in caso di addio di Cambiaso, alcune con grande fantasia e senza possibilità. Chi ha parlato di sondaggio per Udogie con il Tottenham dovrebbe sapere che per De Zerbi è una pedina fondamentale, tra l’altro ci vorrebbe una proposta davvero top. Grimaldo sta pensando a un ritorno in Liga, non abbiamo riscontri su Ruggeri, mentre Emerson Palmieri – l’usato sicuro – viene accostato per i trascorsi con Spalletti alla Roma. Un profilo che piace a Spalletti è quello di Tavares, ma per il momento non ci sono trattative con la Lazio che la scorsa estate aveva respinto offerte importanti dall’Arabia.

foto instagram cambiaso