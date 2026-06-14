Il retroscena: Juric-Monza, contatti da stamattina. Il nodo da sbrogliare

14/06/2026 | 22:55:29

Nel bel mezzo di tanti nomi accostati alla panchina del Monza, possiamo confermare quanto raccontato a partire da stamattina. Ovvero che il club brianzolo ha puntato il focus su Ivan Juric dopo un sondaggio senza approfondimenti per Paolo Vanoli e dopo aver sondato a lungo Alberto Gilardino. In serata, come già svelato, ci sono stati ulteriori contatti e le parti si risentiranno nelle prossime ore. Juric ha dato disponibilità, il Monza è interessato, ma c’è un nodo ingaggio da sbrogliare. L’allenatore, reduce da tre esoneri consecutivi, ha già un impegno con l’Atalanta fino al 30 giugno 2027 da circa 4 milioni lordi.

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