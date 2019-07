Il retroscena: il nuovo Palermo chiama Castagnini come ds, ma…

Il nuovo Palermo ripartirà dalla serie D dopo le note vicissitudini e i disastri firmati dalla cordata rappresentata da Fabrizio Lucchesi e della sue promesse mai mantenute. Il Palermo ha pensato a Renzo Castagnini per il ruolo di direttore sportivo, un’idea concreta anche in virtù degli eccellenti rapporto tra il dirigente toscano e Rinaldo Sagramola. Ma per il momento Castagnini è poco convinto e ha respinto al mittente la proposta.