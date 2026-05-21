Il retroscena: il Fenerbahce ci prova per Sarri, ma ormai è tardi

21/05/2026 | 13:13:27

Maurizio Sarri sta per decidere il suo futuro: il Napoli aspetta una risposta e non ha troppa voglia di attendere a lungo, ma l’Atalanta ha alzato il pressing come raccontato nell’esclusiva di qualche giorno fa. Nel frattempo proprio nelle ultime ore ci sono state sirene dalla Turchia, un emissario ha chiesto a Sarri la disponibilità per il Fenerbahce. Ma a questo punto è un po’ tardi per una nuova esperienza all’estero.

Foto: X Lazio