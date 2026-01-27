Il retroscena: i segnali per Kolo Muani, perché la Juve vuole provarci fino in fondo

27/01/2026 | 23:22:53

Kolo Muani e la Juventus: abbiamo raccomandato di maneggiare con cautela prima dell’uso, ma di sicuro è una partita aperta. La Juve si è mossa perché ha memorizzato l’apertura dell’attaccante, ora in prestito al Tottenham, che a Torino bianconera probabilmente ha lasciato in po’ di cuore. Il francese aveva deciso di restare, poi la scorsa estate la trattativa è entrata in un frullatore anche stucchevole. Ma Kolo ha sempre continuato a pensare alla Juve, i primi contatti svelati ieri (al netto del semplice accostamento del nome ai bianconeri) sono andati avanti anche nella giornata di oggi con l’intermediario che avrà un ruolo importante nella trattativa. È vero che il Tottenham dovrà dare la prima apertura, e la volontà dell’attaccante può essere determinante, ma è anche la Juventus poi dovrà farsi trovare pronta rispetto alle richieste del Paris Saint-Germain dopo le forti incomprensioni e i continui rinvii della scorsa estate che avevamo indispettito non poco i francesi. Farsi trovare pronta significa che se eventualmente – dopo il via libera Spurs da verificare – concedessero un prestito con diritto di riscatto bene. Ma se chiedessero l’obbligo (che la Juve fin qui ha negato a tutti) non ci sarebbe tempo da perdere, della serie “dentro o fuori”. Di sicuro gli uomini di Comolli ci proveranno fino in fondo, sull’esito della partita dobbiamo aspettare.

Foto: X Tottenham