Il retroscena: Harder, la verità sulla Lazio. Proposto a un altro club italiano. E non solo

25/08/2026 | 23:10:06

Le rivelazioni della Germania della mattinata e relative a un interesse della Lazio per Conrad Harder, attaccante 2005 in uscita dal Lipsia, hanno un fondamento. Ma bisogna spiegare che si tratta di una pista battuta un paio di settimane fa dopo il naufragio della trattativa per Ivanovic e prima che si entrasse davvero nel vivo dell’affare Pinamonti ormai ai dettagli. Ci solo margini ancora per Harder alla Lazio? Dovrebbe uscire Ratkov e non è detto che basti perché comunque il club biancoceleste ha solo il campionato e il danese ha voglia di giocare. Negli ultimi giorni Harder è stato proposto a un altro club italiano (indizi sulla Fiorentina), ma ha mercato ovunque tra Inghilterra (Leeds ), Turchia (Galatasaray) e non solo.

Foto: X Lipsia