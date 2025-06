Il retroscena: Gyokeres, perché l’Arsenal continua a sentirsi in vantaggio

14/06/2025 | 22:25:49

Viktor Gyokeres e il suo futuro: non dovrebbe trascorrere troppo tempo. Chi trascorre (e perde) tempo con un tweet quotidiano (un giorno al Manchester United e quello dopo all’Arsenal) dovrebbe solo orientarsi su un solo club, ovviamente sempre in attesa di una decisione definitiva. Come già anticipato il 24 maggio, l’Arsenal si sente privilegiato e ritiene di avere una posizione importante nella volontà del calciatore. Al netto delle dichiarazioni del presidente Sporting che nega di voler concedere uno sconto rispetto alla clausola da 100 milioni. In contemporanea il suo agente spiega una situazione opposta e rivendica una vecchia promessa, all’interno di una diatriba infinita. Ma l’Arsenal ha le carte in mano e spera di andare fino in fondo. Il Manchester United ci ha provato, senza lo sprint necessario, almeno fin qui, per sorpassare. Le italiane? Abbiamo spiegato: fin qui poche chance, solo un sondaggio della Juventus all’interno di una situazione da subito complicata.

Foto: Instagram personale