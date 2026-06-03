Il retroscena: Greenwood, si è mosso Gasp. Perché lo ritiene top

03/06/2026 | 23:40:51

Da diversi giorni vi parliamo di Mason Greenwood come principale obiettivo della Roma. Possiamo aggiungere che si è mosso in persona Gasperini, sondando la sua disponibilità con l’entourage. La trattativa va impostata, ma la Roma vuole fare un sacrificio magari dopo aver perfezionato una cessione. Per Gasperini è un profilo top come esterno offensivo perché ha nella gambe gol e assist, ha personalità e una tecnica sopraffina, in Italia potrebbe esserci la sua consacrazione definitiva. Per questo motivo è stato scartato un profilo come Alajbegovic (costi troppo alti rispetto alle necessità giallorosse di avere un calciatore pronto), mentre in una lista ristretta resiste Summerville del West Ham ma non è l’unico nome. La ricerca del vice Malen può attendere, la Roma investirà parecchio per garantire a Malen due alleati di grande spessore.

Foto: Instagram OM