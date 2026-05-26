Il retroscena: Giuntoli vicino al West Ham prima della svolta Atalanta

26/05/2026 | 23:15:24

Cristiano Giuntoli ripartirà dall’Atalanta, ormai questa non è più una notizia alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Ma prima di raggiungere un accordo con la Dea, dove lavorerà con il fidato Pompilio, c’era stato un lungo dialogo tra il dirigente e il West Ham con la trattativa in uno stato avanzato e buone possibilità di arrivare a un accordo. Poi il West Ham è rimasto nel limbo della classifica, con retrocessione certificata pochi giorni fa, e l’Atalanta ha fatto irruzione con decisione raggiungendo gli accordi con Giuntoli. Ora mancano solo i passaggi formali burocratici.

Foto: sito Juventus