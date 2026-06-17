Il retroscena: Gila, l’agente ha ribadito la scelta Napoli. Ora la Lazio

17/06/2026 | 23:45:00

Vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stata una giornata importante sul fronte dei dialoghi tra Alejandro Camano, agente di Mario Gila, e la Lazio. È stata ribadita, fronte calciatore, la volontà di andare al Napoli. E il Napoli ha intenzione di aumentare la proposta iniziale di 15 milioni più bonus, avvicinandosi ai 20 e magari salendo con i bonus. Il discorso su una contropartita tecnica è stato affrontato e poi messo da parte dopo aver valutato qualche profilo. Adesso dovrà essere la Lazio a decidere, legittimamente può anche andare fino in fondo e perderlo a parametro zero. Ma la partita resta aperta, ricordiamo che Gila guadagna circa un milione lordo fino al 30 giugno 2027, di sicuro non una cifra in linea con le sue qualità evidenziate negli ultimi anni. E il Napoli, come anticipato qualche giorno fa, ha raggiunto un accordo da oltre 3 milioni a stagione più bonus.

foto sito lazio