Il retroscena: Gatti, il pressing Porto e il no Juventus sulla formula

02/09/2026 | 10:15:32

Il Porto ha provato davvero a prendere Federico Gatti, come svelato nella serata di ieri. Un pressing di Farioli con la disponibilità del difensore centrale che oggi non è certo in cima alla lista delle gerarchie in casa Juventus. Ma nella notte è arrivato il no del club bianconero sulla formula, il Porto aveva proposto un prestito mentre per la Juve sarebbe stato importante fare cassa. Soprattutto c’era fretta di chiudere l’operazione: è vero che il mercato in Portogallo chiude tra qualche giorno, ma nelle prossime ore occorre presentare la lista per la Champions e sarebbe stato importante definire nel giro di poche ore. Ma la Juventus non ha aperto sulla formula e Gatti – almeno fino a gennaio – non si muove da Torino, pur non avendo più la visibilità di qualche tempo fa.

Foto: Instagram Juventus