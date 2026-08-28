Il retroscena: Fiorentina, quel tentativo per Borja Sainz respinto dal Porto

28/08/2026 | 23:40:35

Alla ricerca di esterni offensivi, nei giorni scorsi la Fiorentina ha fatto un tentativo concreto per Borja Sainz, classe 2001 di proprietà del Porto. Talmente concreto che era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol). Valutazione tra i 20 e i 25 milioni, il club viola sarebbe stato disponibile a fare un’offerta, ma il Porto – dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma – ha preferito non procedere. E la Fiorentina ha cambiato obiettivo.

Foto: X Porto