Il retroscena: Fiorentina, mega offerta per Berardi. Ma ora il Sassuolo fa muro

Ieri vi abbiamo raccontato che, malgrado l’arrivo di Franck Ribery, la Fiorentina a sorpresa cercherà un altro esterno offensivo. Possiamo aggiungere qualcosa: il tentativo più concreto è stato fatto per Domenico Berardi con un’offerta di circa 32 milioni (prestito oneroso e obbligo di riscatto). Quello di Berardi è un profilo che piace moltissimo e anche il diretto interessato, che in passato aveva detto no anche ad alcune soluzioni di spessore (Inter e Juve comprese) sarebbe felice di fare un’esperienza viola. La palla, però, passa al Sassuolo che ha poco tempo per trovare un sostituto e che sa soprattutto quanto Berardi sia fondamentale nei meccanismi di De Zerbi. Vedremo. La Fiorentina ha sondato Suso, per il Milan imprescindibile, apprezza molto De Paul e resta alla finestra per Politano. Quest’ultimo oggi è considerato incedibile dall’Inter, ma i nerazzurri lo considerano una seconda punta (non proprio il suo ruolo) e ci sono ancora oltre dieci giorni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo