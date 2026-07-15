Il retroscena: Fila stavolta apre all’Avellino

15/07/2026 | 10:16:02

Daniel Fila è stato un obiettivo dell’Avellino nella sessione di gennaio. Cercato anche con forza, l’attaccante del Venezia aveva preferito l’Empoli rispetto alle altre proposte dalla B (Juve Stabia compresa). Nelle ultime ore, lavorando sottotraccia, l’Avellino ha incassato la disponibilità per il classe 2002 che entra in una lista ristretta per il reparto offensivo. Conferme sul gradimento per Vlahovic, non ha più grosse chance Pecorino.

Foto: X Venezia