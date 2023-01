Il retroscena: Faticanti, il Perugia per ora non accetta la formula

Ieri vi avevamo parlato di un summit programmato dal Perugia per prendere una decisione definitiva su Giacomo Faticanti, centrocampista diciottenne protagonista nella Primavera della Roma. Il summit c’è stato, la Roma ha aperto al prestito secco, una situazione per quattro mesi che almeno per ora non convince il Perugia.

Foto: Perugia Twitter