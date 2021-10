Il retroscena: Fabio Cannavaro, spifferi dalla Premier. Ecco come

Fabio Cannavaro è tornato in Italia dopo la lunghissima esperienza in Cina. E ora ha davvero voglia di cimentarsi in Europa con un progetto che abbia sostanza e profondità. È stato accostato al Parma, ma per il momento c’è davvero poco: in Emilia vogliono ancora dare fiducia a Maresca e poi la Serie B è un campionato che bisogna conoscere bene prima di cimentarsi. Per la verità c’è stato qualche spiffero dalla Premier: Cannavaro (che ha detto no a qualche proposta non troppo convincente) ha un buonissimo rapporto con Paratici, la posizione di Espirito Santo era a rischio, la vittoria sull’Aston Villa gli ha dato un minimo di fiducia prima della sosta. Cannavaro ha assistito proprio a Tottenham-Aston Villa, un aggiornamento professionale con vista sugli… Spurs, vedremo se ci saranno sviluppi. Poi il Campione del Mondo 2006 si è trattenuto a Londra per impegni personali, la sua volontà è quella di tornare presto in panchina.

Foto: Twitter Cannavaro