Il retroscena: Eriksen a sfondo Premier. Contatti con il Leicester, c’è interesse

Quella di Christian Eriksen è una situazione in bilico e da chiarire, nel senso che qualsiasi soluzione resta aperta. Anche quella di una partenza nell’ultima settimana di mercato, l’Inter è aperta a tutte le soluzioni.

Occhio alle sorprese: la soluzione Premier va presa in considerazione, nelle ultime ore – ecco la novità – ci sono stati contatti con il Leicester e anche un certo interesse. Stiamo parlando di un club ai vertici della Premier e che pensa a un rinforzo importante per gennaio. Sull’ipotesi Tottenham, per un clamoroso ritorno, ripetiamo quando già detto: il gradimento c’è ma devono tornare i numeri.

Vedremo gli sviluppi con il Leicester, anche in chiave eventuale arrivo (Papu Gomez resta sempre in attesa, bisogna trattare con l’Atalanta). Intanto, resta in stand-by la posizione di Pinamonti, per il momento l’Inter non intende prendere in considerazione la cessione malgrado il pressing del Benevento. Ma molte cose, ripetiamo, dipenderanno da Eriksen.

Foto: Twitter Inter