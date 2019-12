Il retroscena: ecco perché Ballardini era a Firenze

Ore calde in casa Fiorentina, con il club toscano che valuta la posizione di un Vincenzo Montella sempre più traballante. Come vi abbiamo raccontato, in caso di esonero è possibile che la Viola decida di tenersi le mani libere per la prossima stagione (Spalletti è un’idea forte per il futuro), optando su un traghettatore fino a giugno. Un nome spendibile è quello di Beppe Iachini, seguito anche dalla Spal, e che negli scorsi giorni aveva avuto dei segnali indiretti da parte dei viola, mentre oggi Prandelli è più defilato. E Ballardini? L’ex Genoa è stato avvistato in tribuna al Franchi durante Fiorentina-Roma, ma la sua presenza (in compagnia del suo storico vice Carlo Regno) era giustificata dal fatto che lo stesso Ballardini in giornata ha assistito alla partita dell’Aglianese, dove gioca suo figlio. Oggi la situazione è questa, in attesa della decisione finale della Viola su Montella.

Foto: Twitter ufficiale Genoa