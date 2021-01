Il retroscena: Dzeko proposto anche al Psg. No per ora allo scambio con Kean o Icardi

Edin Dzeko ha un futuro tutto da scrivere, futuro che potrebbe anche essere lontano dalla Roma e non sarà semplice. Molto dipenderà dalla posizione di Fonseca, chiaramente se dovesse partire Dzeko i giallorossi dovrebbero prendere un altro attaccante. Abbiamo raccontato gli eventuali scenari italiani: l’Inter non c’è, la Juve invece osserva dopo aver sfiorato l’operazione la scorsa estate. E’ vero, la Juve ha preso Morata; è vero, l’ingaggio è elevato, ma conviene aspettare anche perché la Juve ha sempre cercato un’alternativa al profilo giovane individuato in Scamacca. Nel frattempo, in attesa di capire il futuro di Fonseca, Dzeko è stato proposto al Paris Saint-Germain per uno scambio di prestiti con Icardi o Kean (di proprietà dell’Everton). Per ora è no del Psg, chiaramente adesso i riflettori sono su Roma-Spezia di domani.

Foto: Twitter Roma