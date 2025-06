Il retroscena: Donnarumma-PSG, possibile incontro. La posizione delle italiane

07/06/2025 | 16:11:00

Gigio Donnarumma, reduce da una grande stagione, darà la precedenza al Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di un anno. Confermate le sue parole, possibile un incontro nei prossimi giorni. La proposta Paris Saint-Germain per il rinnovo era al ribasso rispetto all’attuale ingaggio (oltre 10 milioni), ma è normale che Donnarumma chieda un rinnovo in linea con il suo enorme rendimento. Il Manchester City aveva sondato – come il Bayern – ma per il momento deve aspettare. Le italiane? Vi avevamo parlato a sorpresa di un sondaggio Juve un mese fa, ci sono ottimi rapporti con Chiellini e i discorso possono restare aperti, all’Inter piace ma – come raccontato da Enzo Raiola – fin qui non siamo andati oltre, mentre il Napoli non si è materializzato. Precedenza al PSG…

Foto: Instagram PSG

English version