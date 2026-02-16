Il retroscena: Donadoni disastro, lo Spezia riflette. E su D’Angelo…

16/02/2026 | 16:36:14

Roberto Donadoni non sta dando allo Spezia il rendimento che il club pensava di avere. Ma forse neanche può essere una sorpresa, visto che parliamo di un allenatore per troppo tempo fuori dal giro e che non aveva avuto alcun tipo di conoscenza rispetto alla Serie B. Il tonfo contro il Frosinone è stato clamoroso e continua a fare rumore. Inevitabile le valutazioni dello Spezia che, sarà un caso, non ha dato il via libera a D’Angelo (ancora sotto contratto con i liguri e esonerato in avvio di stagione) che era entrato nella lista dell’Avellino dopo Caserta per la sostituzione di Biancolino. Evidentemente lo Spezia teme che la situazione possa precipitare e almeno in queste ore non dà il placet per D’Angelo, in attesa di una decisione della proprietà che aveva deciso di puntare sull’ex milanista.

