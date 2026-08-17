Il retroscena: Diao, perché il Como vuole respingere le tentazioni

17/08/2026 | 23:30:16

Il Como non ha intenzione di cedere i gioielli, il discorso vale per l’attaccante Diao. Quest’ultimo negli ultimi 10 giorni è stato accostato a diversi club, sia in Italia che all’estero, ma in realtà per il Como è sempre stato un finto problema. Nel senso che dovrebbe accadere qualcosa di imponderabile oggi per mettere Diao sul mercato. Quindi, stiamo parlando di rumors senza troppa concretezza.

Foto: sito Como