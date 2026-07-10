Il retroscena: Diao, la valutazione del Como è super

10/07/2026 | 23:50:37

Assane Diao è una certezza del Como e dovrebbe accadere qualcosa di straordinario per scardinare scardinare queste certezze. Nelle ultime ore è stato accostato sia alla Roma che al Galatasaray, ma siamo in una fase molto interlocutoria. Nel caso dei giallorossi possiamo dire che gli obiettivi sono altri. Con i turchi non c’è stato fin qui un abbozzo di trattativa, anche perché il Como parte da una valutazione monstre, 60 milioni. Ulteriore conferma che non ha intenzione di privarsene.

Foto: Instagram personale