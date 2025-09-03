Il retroscena: De Luca, la mega offerta Samp (respinta) e il rischio concreto fuori lista a Cremona

03/09/2025 | 23:50:11

Manuel De Luca è l’eroe dei tifosi Cremonese, essendo stato l’indubbio protagonista della promozione in Serie A maturata durante i playoff. Tra l’altro un rigore di De Luca ha consentito ai grigiorossi di ottenere tre punti molto preziosi recentemente contro il Sassuolo. Ma ora il rischio concreto per De Luca è quello di finire fuori lista per una comunicazione magari non perfetta perché la Cremonese ha deciso di prendere due o tre attaccanti, compreso Vardy, nelle ultimissime ore di mercato. De Luca piaceva molto al Modena, lunedì scorso la Sampdoria aveva offerto 700 mila euro per l’attaccante che non se l’è più sentita di tornare a Genova blucerchiata. Probabilmente perché De Luca immaginava, sperava, di avere un quadro più chiaro della situazione senza arrivare al fotofinish della sessione estiva di trattative.

Foto: sito Cremonese