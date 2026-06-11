Il retroscena: Comolli-Spalletti, l’ultimo tentativo di condivisione di un rapporto finito

11/06/2026 | 23:40:48

Tra Comolli e la Juve era finita da un pezzo, esattamente come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Non può valere il concetto “era stato confermato dopo l’ultima di campionato, hanno cambiato idea ieri”. Non è così. Vi abbiamo anche svelato un ultimo tentativo di condivisione sui nomi del mercato negli ultimi 7-10 giorni. Della serie: dimmi chi vuoi, cercherò di prenderlo. Ma alle spalle c’era il naufragio dell’affare Alisson che aveva già deteriorato i rapporti perché Spalletti lo avrebbe preferito a chiunque (compreso Dibu Martinez) e si era speso in prima persona. Tuttavia il famoso tentativo di condivisione (o di parlare la stessa lingua, come raccontato) ha portato a ulteriori incomprensioni: ritardi, lungaggini, inseguimenti, nessun obiettivo centrato con la rapidità che in certi casi serve. L’ennesimo naufragio, l’ultimo, di un rapporto ormai finito da tempo.

foto sito juve