Il retroscena: Cancelo, l’Inter non molla. Ecco quanto è disposta a pagare

02/01/2026 | 13:30:47

Joao Cancelo e la sua voglia di Europa dopo che l’Al-Hilal gli ha sbattuto le porte in faccia. Un fuori lista da circa 18 milioni netti di ingaggio, roba da record o quasi. Dopo quanto abbiamo raccontato negli ultimi giorni, i contatti tra l’Inter e Jorge Mendes si sono intensificati e il club nerazzurro ha dettato alcune condizioni di fondamentale importanza per arrivare alla soluzione. Ci sono circa 9 milioni netti di ingaggio da pagare da gennaio a giugno, l’Inter ha dato disponibilità per una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni. Dipenderà molto da Cancelo, non sara una partita semplice ma i nerazzurri hanno voglia di giocarla fino in fondo puntando sull’orgoglio dello specialista portoghese di tornare nel calcio che conta e magari in un ambiente che conosce bene. Possono venire fuori altri pretendenti, ma di sicuro l’Inter continua a lavorare con il suo agente, una storia che conterrà altri capitoli.