Il retroscena: Cabal, c’è il Bologna (e non solo). Ma per ora dice no a tutti

25/08/2026 | 23:45:27

Le proposte per Juan Cabal non mancherebbero. Il Bologna, che non ha chiuso le altre operazioni per la difesa, ci ha riprovato anche nelle ultime ore. E ci sono stati sondaggi dall’estero per il duttile difensore che la Juve aveva prelevato dal Verona. Ma la sua posizione, almeno per il momento, è quella di dire no a tutti e di respingere qualsiasi tipo di proposta. Ci sono margini perché la sua posizione cambi in questa ultima settimana di mercato, ma adesso siamo dentro un vicolo cieco.

Foto: Instagram Juve