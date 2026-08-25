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Il retroscena: Cabal, c’è il Bologna (e non solo). Ma per ora dice no a tutti

25/08/2026 | 23:45:27

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Le proposte per Juan Cabal non mancherebbero. Il Bologna, che non ha chiuso le altre operazioni per la difesa, ci ha riprovato anche nelle ultime ore. E ci sono stati sondaggi dall’estero per il duttile difensore che la Juve aveva prelevato dal Verona. Ma la sua posizione, almeno per il momento, è quella di dire no a tutti e di respingere qualsiasi tipo di proposta. Ci sono margini perché la sua posizione cambi in questa ultima settimana di mercato, ma adesso siamo dentro un vicolo cieco.
Foto: Instagram Juve