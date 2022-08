Il retroscena: Belotti, nuovo contatto con Mou. E una richiesta

Su Andrea Belotti e la Roma abbiamo detto tutto. La settimana scorsa avevamo aggiunto che il Gallo, ormai da un mese e mezzo senza contratto, avrebbe aspettato fino a martedì-mercoledì (domani) per formalizzare il suo impegno con la Roma. Proprio alla Roma ha dato la precedenza e negli ultimi giorni ha detto no ad alcune proposte allettanti – forse più allettanti – di Galatasaray e Nizza. Ma lui ha scelto la Roma e Mourinho, ci risulta che nelle ultime ore ci sia stato un nuovo contatto tra il Gallo e l’allenatore giallorosso. Belotti aspetterà ancora per un po’, Mou lo reclama con forza, la sua richiesta è che si possa procedere a prescindere da Shomurodov e magari con la partenza di Kluivert o Felix Afena–Gyan (nelle ultime ore sondaggio Cagliari). Oltretutto chi deve prendere Shomurodov (il Bologna nel caso specifico) gioca sul non trascurabile particolare che la Roma ha Belotti dietro l’uscio e per questo non intende accollarsi l’obbligo. L’unica strada è quella di prendere Belotti, cedere un altro attaccante e poi aspettare per Shomurodov. Anche perché il Gallo ora ha davvero fretta.

Foto: Twitter Torino