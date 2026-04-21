Il retroscena: Bastoni e il Barcellona, due voci da spegnere. E una verità

21/04/2026 | 14:00:27

Alessandro Bastoni e il Barcellona: una situazione da seguire con attenzione e buone possibilità che la situazione vada fino in fondo. Ci sono due voci da spegnere e che hanno trovato nelle ultime settimane grande evidenza mediatica. La prima: Bastoni non è intenzionato a restare all’Inter, non ha chiuso le porte al club catalano, anzi. La sua tentazione di andarci è sempre più alta. La seconda: l’Inter vorrebbe realizzare il massimo dalla cessione, ma non ha chiesto 80 milioni o su di lì per aprire tutte le porte, ne potrebbero bastare anche 65. Quindi, occhio che l’argomento è caldo e potrebbe diventare caldissimo. Non a caso l’Inter si sta muovendo su altri difensori centrali: come vi abbiamo raccontato in esclusiva nelle scorse settimane, Muharemovic è una priorità e ci sono stati grandi passi sia con il Sassuolo che con l’entourage del difensore bosniaco, operazione da circa 30 milioni. Le parole di Ausilio su Bastoni nella giornata di ieri sono logiche e condivisibili, serve ovviamente il contatto diretto tra i club per entrare nella fase più calda dell’operazione.

foto x inter