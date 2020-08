Il retroscena: Ausilio aspetta la decisione di Conte. E la Roma…

Piero Ausilio ha un contratto con l’Inter fino al 2022 e una lunga militanza con i nerazzurri. Può anche darsi che decida di fare una nuova esperienza lontano da Milano, non è un mistero che la Roma stia corteggiando sia lui che Paratici. Nelle ultime ore forse più lui, ma ci vuole ancora un po’ di pazienza. L’esito dell’incontro con Conte, e la possibilità concreta di una separazione tra l’allenatore e Zhang, potrebbe incidere non poco sulle decisione dello stesso Ausilio che non ha avuto con il tecnico un rapporto straordinario. Ecco perché bisogna avere pazienza.

Foto: twitter Inter