Il retroscena: Atalanta, due cessioni per 100 milioni. E mercato in uscita chiuso

02/06/2026 | 23:59:56

L’Atalanta non cede più di uno massimo due calciatori a sessione. Dopo aver perfezionato l’affare Ederson destinazione Manchester United, si dedicherà a Palestra. Totale della doppia operazione circa 100 milioni. Diciamo “circa” perché qualche milione in meno non modificherebbe il concetto di una virgola. Quale concetto? Che l’Atalanta, tranne clamorose sorprese, non farà altre uscite. Le clamorose sorprese non possiamo prevederle, la tendenza è questa. Vale per Carnesecchi (valutazione 60 milioni), Scalvini, a maggior ragione Scamacca che qualcuno aveva accostato alla Roma come se fosse un affare in dirittura quando non era stata abbozzata alcuna trattativa. Semplicemente perché l’Atalanta, dopo aver perfezionato due uscite molto importanti, si dedicherà al mercato in entrata.

foto x atalanta