Il retroscena: Alvarez, l’Arsenal alla finestra nella diatriba Atletico-Barcellona

01/06/2026 | 23:45:35

Julian Alvarez è un attaccante corteggiatissimo, non ci possono essere dubbi. E le recenti diatribe social tra Atletico Madrid e Barcellona in qualche modo aggiungono pepe alla trattativa, a prescindere dalla volontà fuori discussione del classe 2000 di andare in Catalogna. La valutazione schizzerà in alto, 130 milioni potrebbero non bastare. Nelle ultime ore l’Arsenal si è informato dettagliatamente, il ds Berta è un suo grande estimatore e confida di inserirsi. Nei giorni scorsi anche il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della seconda Champions consecutiva, ha sondato. Di sicuro sarà una delle storie caldissime di mercato.

Foto: Instagram Alvarez