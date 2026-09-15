Il Real si fa rimontare da 0-2 a 2-2, ma Espi nel recupero salva ancora una volta Mourinho: è vittoria sull’Elche

15/09/2026 | 23:40:39

Il Real Madrid passa due volte in vantaggio, prima con l’autogol di Dituro e poi con il solito Mbappé per il settimo gol in campionato, ma quando abbassa la concentrazione si fa pareggiare da un eroico Elche. Per i padroni di casa ha accorciato le distanze Osorio, prima del momentaneo pareggio di Nino. Ma, quando tutto sembrava pronto per il secondo passo falso consecutivo in trasferta, dopo la sconfitta contro il Betis, a salvare José Mourinho è stato il solito Carlos Espi, al secondo gol in Liga.

Foto: Sito Real