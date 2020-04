Il Real Madrid presenta il nuovo Santiago Bernabeu. Il video

Attraverso i canali ufficiali del club, il Real Madrid ha pubblicato un video illustrativo del progetto del nuovo Santiago Bernabeu. L’idea delle Merengues è di non abbandonare lo stadio a stagione in corso e, quindi, di operare con i lavori durante i mesi estivi per avere l’impianto pronto per il 2022. Tuttavia, con l’epidemia di Coronavirus in corso, le tempistiche potrebbero allungarsi. Inoltre, il club ha già messo a disposizione dei fan un tour virtuale della nuova struttura. Da quello che si evince dal filmato, uno dei cambiamenti più importanti comporta la sostituzione della copertura attuale con un tetto a “chiusura a comando”, che può aprirsi o chiudersi completamente in massimo 15 minuti. Il tutto dovrebbe costare intorno ai 500 milioni di Euro.

🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa…

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

Link: profilo Twitter ufficiale Real Madrid CF

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF