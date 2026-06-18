Il Real Madrid non molla Olise: pronti 220 milioni per il Bayern Monaco

18/06/2026 | 18:09:38

Il Real Madrid non molla Olise, il grande sogno di mercato. Secondo Marca infatti, il club spagnolo non ha ancora rinunciato all’idea di regalarsi il fenomeno del Bayern Monaco in una campagna acquisti partita col botto. Dopo Dumfries, Konatè. e Bernardo Silva, i Blancos sognano il francese per il reparto avanzato, secondo il quotidiano spagnolo sono pronti a mettere sul piatto 220 milioni.

Foto: Instagram Bayern Monaco