Il Real allontana Enzo Fernandez, il centrocampista non molla: “Dio, mantieni sempre le tue promesse”

03/07/2026 | 21:05:45

Il Real Madrid ha dichiarato di non essere ufficialmente interessato a Enzo Fernandez, ma il centrocampista continua a sognare Madrid.L’argentino è apparso sui social media nel bel mezzo del clamore che circonda il suo possibile trasferimento al Real Madrid. “Mio Dio, mantieni sempre le tue promesse e fai tutto con amore”, ha scritto l’argentino attualmente impegnato con l’Albiceleste nella rassegna continentale.

Foto: Instagram Enzo Fernandez