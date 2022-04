Il rammarico di Xavi: “Il nostro obiettivo era vincere un titolo in questa stagione. Ora ci resta solo la Liga…”

Brucia ancora in casa Barcellona l’eliminazione dalla Champions League a opera del Francoforte. Xavi, allenatore dei blaugrana, in conferenza stampa è tornato sulla gara persa dei suoi al Camp Nou: “Ho avuto una brutta sensazione fin dal primo momento. Ci hanno tirato addosso di tutto quando eravamo in bus, in campo non eravamo messi bene ed è arrivato un rigore nei primi minuti. La serata è iniziata male e finita male. Il nostro obiettivo era vincere un titolo in questa stagione. Ora lotteremo per LaLiga, anche se è difficile vincerla”.

FOTO: Twitter Liga