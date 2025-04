Il PSG vola in finale di Coppa di Francia: rimontato il Dunkerque (4-2)

Il Paris Saint-Germain vola in finale di Coppa di Francia, ma non senza difficoltà. I due gol messi a segno dai padroni di casa del Dunkerque nel giro di 20 minuti – di Sasso e Al Saad – sembravano aver indirizzato la sfida in sfavore del PSG. Ma gli uomini di Luis Enrique hanno ribaltato tutto. Decisive, infatti, le reti di Doué, Marquinhos e la doppietta di Dembélé, che con non poche difficoltà regalano ai parigini la finale della Coppa di Francia. Adesso per i parigini ci sarà una tra il Cannes(squadra di quarta serie) e il Reims.

Foto: PSG instagram