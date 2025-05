Il PSG si prende anche la Coppa di Francia! Tris al Reims firmato da Barcola (doppietta) e Hakimi

24/05/2025 | 22:55:29

Dopo la Ligue 1, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique si prende anche la Coppa di Francia. I parigini si sono imposti con un netto 3-0 contro il Reims. Accade tutto nella prima frazione di gioco. La gara si sblocca dopo 16′ con la rete firmata da Bradley Barcola. E, dopo appena tre minuti dalla prima rete, il talento francese ha siglato la doppietta personale per il 2-0 del PSG. Al 43′ è arrivata la rete di Achraf Hakimi per il definitivo 3-0. Dunque, gli uomini di Luis Enrique vincono la Coppa di Francia e mettono nel mirino la Champions League per scrivere la storia facendo il Triplete. Un messaggio chiaro all’Inter di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League (sabato 31 maggio).

Foto: Instagram PSG