Il presidente del Besiktas: “Italiano astro nascente del calcio europeo”

06/06/2026 | 17:20:38

Il presidente del Besiktas Serdal Adali ha parlato dell’approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina del club: “A seguito di consultazioni con il nostro stimato ds Önder, abbiamo iniziato a lavorare per selezionare il tecnico più adatto alle nostre aspettative e ai nostri obiettivi e abbiamo avviato le trattative con Vincenzo Italiano, astro nascente del calcio europeo. Durante questi incontri, abbiamo illustrato la situazione della nostra squadra, le nostre aspettative e i nostri obiettivi. Con idee e obiettivi allineati, lo abbiamo scelto: un allenatore che si è fatto un nome in Serie A, ha raggiunto due volte la finale di Conference League con la Fiorentina, ha vinto la Coppa Italia con il Bologna”.

foto x besiktas