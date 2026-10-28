Il presidente del Bayern Monaco: “Abbiamo le risorse finanziare per acquistare chiunque, ma non basta avere il grande nome”

28/10/2026 | 18:56:35

Il presidente del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha parlato a Sport Bild della situazione economica dei bavaresi: “Abbiamo le risorse finanziarie per concludere qualsiasi trasferimento. Ma innanzitutto, ciò che è costoso non è necessariamente sinonimo di qualità. In secondo luogo, il giocatore deve integrarsi nella nostra squadra. Ecco perché dico: possiamo permetterci qualsiasi giocatore, ma non vogliamo acquistare chiunque. Un nuovo acquisto deve soprattutto essere in linea con la filosofia dell’allenatore e del club. Avere un nome altisonante non basta”.

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