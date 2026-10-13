Il padre di Tresoldi: “Sogna di giocare con il Milan. Italia? Deciderà dopo l’Europeo”

13/10/2026 | 11:45:13

Emanuele Tresoldi, ex terzino dell’Atalanta e padre del centravanti italo-tedesco classe 2004 Tresoldi, ha parlato del figlio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Giocherà mai in Serie A? Magari sì, il suo sogno è indossare la maglia del Milan di cui è tifoso fin da bambino. Si è innamorato di Kakà, Inzaghi e Pato, e non c’è stato verso di fargli cambiare idea. Ne abbiamo parlato tanto ma sarà Nicolò a decidere cosa sia meglio per lui. Di sicuro sceglierà con il cuore, non per l’opportunità tecnica. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli”.

foto x brugge