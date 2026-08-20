Il padre di Santiago Gimenez: “Ci sono delle trattative in corso, ogni volta che giocava con il Milan la lesione peggiorava”

20/08/2026 | 21:49:17

Christian Eduardo Gimenez, papà di Santiago, ha parlato a Fox Sports Mexico e ha parlato così dell’attaccante del Milan che è in uscita dal club rossonero: “Santiago sta bene. Ci sono delle trattative in corso. Il Porto aveva presentato una prima proposta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C’è comunque una trattativa tra i due club. Non è andata come speravamo. Chiaramente fa male perché ripeto sempre che abbiamo foto di Santi da bambino con la maglia del Milan. Stavo riflettendo su quello che è successo: è arrivato al Milan, inizia a giocare, ma aveva già una lesione. Non voleva fermarsi visto che stava diventando un titolare del Milan. Ogni volta che giocava però la lesione peggiorava”.

Foto: Instagram Gimenez