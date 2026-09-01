Il Monza vola agli ottavi: Torino ko (1-0)

01/09/2026 | 23:01:36

Terminano con un successo brianzolo per 1-0 contro il Torino questi sedicesimi di Coppa Italia.

Il primo tempo del match è stato all’insegna dell’equilibrio: entrambe le squadre hanno avuto poche occasioni, con i granata che non sono riusciti neanche a trovare lo specchio della porta. Il Monza, mostrandosi più cinico rispetto agli avversari, ha sfruttato meglio le occasioni create, riuscendo a tirare più volte nello specchio della porta e trovando, allo scadere del primo tempo, il vantaggio grazie alla rete di Dany Mota al 45+3′.

Nel secondo tempo il Torino non è riuscito a prendere in mano il pallino del gioco, entrambe le squadre non sono riuscite a rendersi particolarmente pericolose. Al 90+4′ viene assegnato un rigore al Torino per un presunto fallo di mano di Lorenzo Lucchesi in area ma dopo la revisione al VAR la decisione è stata revocata lasciando le due squadre sul punteggio di 1-0 per il Monza.

Foto: Logo Coppa Italia