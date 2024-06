Il Monza celebra Berlusconi un anno dopo la sua scomparsa: “Per sempre grazie Presidente”

Un anno dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il Monza lo celebra con un post su Instagram: ” Non è stato facile ripartire dopo quel 12 Giugno 2023 ma, proprio come avrebbe voluto lui, lo abbiamo fatto”. Questo il post su instagram del club brianzolo:

“Per sempre grazie Presidente ❤️ Un anno senza Silvio Berlusconi. Un anno senza il nostro amato Presidente. L’uomo dei sogni che ha reso possibili tutte le emozioni che il Monza sta vivendo negli ultimi anni. Non è stato facile ripartire dopo quel 12 giugno 2023 ma, proprio come avrebbe voluto lui, lo abbiamo fatto. Guidati dal grande cuore biancorosso dell’amico di una vita, Adriano Galliani, il Monza ha saputo ripartire e riconfermarsi, conquistando un’altra salvezza con largo anticipo. E per la terza stagione consecutiva, i biancorossi giocheranno in Serie A. Col Presidente per sempre nel cuore, sempre con noi”.

Foto: instagram Monza