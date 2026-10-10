Il medico della Nazionale risponde a Fabregas: “Contatti continui con i club per monitorare le condizioni dei calciatori”

10/10/2026 | 19:48:44

Il medico della Nazionale, Alessio De Carli, ha risposto in una nota a Fabregas riguardo al comportamento del suo staff in risposta alle parole del tecnico sull’infortunio di Kean. “Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati – ha detto il medico della Nazionale Angelo De Carli – lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i club con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. È regolarmente successo anche in questa sosta, ovviamente”. Nel pomeriggio, le parole polemiche di Fabregas: “Kean ha giocato da infortunato: aveva preso un colpo con il Belgio, poi ha fatto altri 90 minuti. E adesso è infortunato e starà fuori per una decina di giorni. Servirebbe più comunicazione con i club”.

foto x como