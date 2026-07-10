Il Manchester United rinuncia a Ederson. I retroscena

10/07/2026 | 20:33:16

Il Manchester United ha deciso di rinunciare a Ederson dopo la seconda parte delle visite. La decisione è definitiva, non ci sono margini di manovra. Erano stati raggiunti tutti gli accordi per circa 45 milioni dopo una trattativa infinita. Secondo il club di Percassi le perplessità non sono legate alle condizioni fisiche, ma alla decisione di cambiare idea dopo aver fatto un altro colpo a centrocampo. Fatto sta che lo United si è tirato indietro. E adesso la situazione andrà analizzata nei dettagli visto che il brasiliano ha un contratto in scadenza tra meno di un anno. L’Atalanta aveva preso Gaetano per quel ruolo e continuerà il mercato alla ricerca di un altro paio di centrocampisti.

Foto: Instagram Atalanta