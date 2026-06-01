Il Liverpool spinge per Diomande: il Lipsia chiede 120 milioni

Secondo quanto riportato in esclusiva da Gianluigi Longari, il Liverpool sta portando avanti contatti concreti per l’ivoriano classe 2006 Yan Diomande. Il giovane attaccante ha stupito in stagione grazie alla sua grande versatilità che gli permette di giocare come ala sia a sinistra che a destra e segnando 13 gol e servendo 10 assist tra campionato e coppa, il Lipsia, proprietario del cartellino del calciatore, ha fissato una valutazione di 120 milioni di euro per l’ivoriano. Il Liverpool, tuttavia, difficilmente si avvicinerà a quella cifra: la formula più probabile prevede un’offerta da 80 milioni di euro più ulteriori 20 milioni di bonus, che porterebbero il costo complessivo del cartellino a 100 milioni di euro.

Con la trattativa ancora nelle fasi iniziali, le prossime settimane saranno fondamentali per capire se i Reds riusciranno ad affondare il colpo e ad assicurarsi uno dei migliori prospetti del momento.

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